Помогите пожалуйста нужно решение1. У 28 человек 5 «Ы» класса на собрание пришли папы и мамы. Мам было - 24, пап - 18. У скольких учеников на собрание пришли одновременно и папа и мама?
Математика
Помогите пожалуйста нужно решение1. У 28 человек 5 «Ы» класса на собрание пришли папы и мамы. Мам было - 24, пап - 18. У скольких учеников на собрание пришли одновременно и папа и мама?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(24+18)-28=14 ответ: у 14 учеников класса"ы" на собрание пришли и мама и папа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Найти число если 1% его равен 15 г;5% его равны 2т;10% его равны 25 руб.50 коп;14% его равны 3целых 1/2 га;25% его равны...1/8 л
Другие предметы
Для приготовления этого вида красок нужно отделить желток от белка свежего курин??го яйца, выпустив его в стакан, добавить воду в объёме, равному о...
Русский язык
Прочитай слова, спиши из каждого ряда те из них, которые являются синонимами. Дум??ть, мыслить, размышлять, решать. Сообщение, известие, расска...