Разбор диктанта краски осени. Любители осенних листьев иногда набирают в лесу букеты, и дома эти букеты еще долго сохраняют цвета осенннего леса(разбор √4) Листьев(√3) Набирают(√2) Еще(√1) Сохраняют(√2)
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Разбор диктанта краски осени. Любители осенних листьев иногда набирают в лесу букеты, и дома эти букеты еще долго сохраняют цвета осенннего леса(разбор √4) Листьев(√3) Набирают(√2) Еще(√1) Сохраняют(√2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не понимаю сама.... Лол
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