Разбор диктанта краски осени. Любители осенних листьев иногда набирают в лесу букеты, и дома эти букеты еще долго сохраняют цвета осенннего леса(разбор √4) Листьев(√3) Набирают(√2) Еще(√1) Сохраняют(√2)

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Разбор диктанта краски осени. Любители осенних листьев иногда набирают в лесу букеты, и дома эти букеты еще долго сохраняют цвета осенннего леса(разбор √4) Листьев(√3) Набирают(√2) Еще(√1) Сохраняют(√2)

Автор: Гость