КАК перевести? Помогите пожалуйста! Nome del tuo cane

Английский язык
КАК перевести? Помогите пожалуйста! Nome del tuo cane
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя вашей собаки (на итальянском языке фраза)
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