Каждый куст-диковинное животное.Грамматическая основа.
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Каждый куст-диковинное животное.Грамматическая основа.
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Подлежащее куст, сказуемое животное.
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