Почитайте пожалуйста 4 5/12 + 0,28 =
Математика
Почитайте пожалуйста 4 5/12 + 0,28 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 5/12+0,28= 4 5/12+28/100= 53/12+7/25=(1325+84)/300=1409/300=4 209/300
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