Написать рассказ на тему: "как я готовлюсь к походу" пожалуйста помогите,в 12:40 сдавать.

Гость: Гость:

Завтра мы с группой идем в лес, в поход с ночевкой. преподаватель нам сказал -"берите только самое необходимое, если вы будете брать все в подряд, то далеко вы не дойдете, устанете". поэтому к этому делу я решил подойти ответственно. а тут просто перечисляй что взял