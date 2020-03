Заполните пропуски, употребляя little, a little, few, a few many, much. 1. There is... smoke (дым) in the room. 2. Give me... sheets (листки) of paper. 3. I see ...clouds in the sky. 4. There is ...gas in the balloon (ш...

Гость: Гость:

1. There is much smoke (дым) in the room. (В комнате много дыма). There is a little smoke (дым) in the room. (В комнате есть немного дыма). 2. Give me a few sheets (листки) of paper. (Дай мне несколько листов бумаги). 3. I see a few clouds in the sky. (Я вижу несколько облаков в небе). 4. There is little gas in the balloon (шар). (В шаре слишком мало газа). 5. There are few cinema houses in the town. (В городе маловато кинотеатров). There are a few cinema houses in the town. (В городе есть несколько кинотеатров). There are many cinema houses in the town. (В городе много кинотеатров). 6. I have much trouble (затруднение) with my spelling. (У меня большие проблемы с правописанием). I have a little trouble (затруднение) with my spelling. (У меня некоторые проблемы с правописанием). 7. There were only few students at the lecture. (На лекции всего несколько студентов). 8. You eat much bread, don't you? (Ты ешь много хлеба, правда?) You eat a little bread, don't you? (Ты ешь немного хлеба, правда?) 9. I have a little money in the bank. (У меня есть немного денег в банке). I have much money in the bank. (У меня много денег в банке).