Найди закономерность и вставьте пропущенные числа 14 16 32 ? 12 26 ? И объясните пожалуйста.
Математика
Найди закономерность и вставьте пропущенные числа 14 16 32 ? 12 26 ? И объясните пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 16 32 здесь будет 62 12 26 а тут 38
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