Решите пж и выполните проверку 7* Х + 9-5*У=13 10*Х+3-Х=12 (х+15)-18=17 (24+х)-21=10 900-х*5=800 (х-2756)-8073=1844 (х-35)+12=32 55-(ч-15)=30 (1167+34567)-х=11245 (580-х):4=100
Математика
Решите пж и выполните проверку 7* Х + 9-5*У=13 10*Х+3-Х=12 (х+15)-18=17 (24+х)-21=10 900-х*5=800 (х-2756)-8073=1844 (х-35)+12=32 55-(ч-15)=30 (1167+34567)-х=11245 (580-х):4=100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7х + 9 - 5у = 13 8) 55 - ( х - 15) = 30 10) (580 - х) : 4 = 100 7х - 5у = 4 55 - х + 15 = 30 580 - х = 400 не могу решить 70 - х = 30 х = 180 2) 10х +3 - х = 12 х = 40 400 :4 = 100 9х + 3 = 12 55 - 25 = 30 9х = 9 9) (1167 + 34567) - х = 11245 х = 1 35734 - х = 11245 10 × 1 + 3 - 1 = 12 х =35734 - 11245 9 + 3 = 12 х = 24489 3) (х + 15) - 18 = 17 35734 - 24489 = 11245 х + 15 = 35 х = 20 35 - 18 = 17 4)(24 + х ) - 21 = 10 24 + х = 31 х = 7 31 - 21 = 10 5) 900 - 5х = 800 -5х = -100 х = 20 900 - 5 × 20 = 800 900 - 100 = 800 6)( (х - 2756 )- 8073 = 1844 х - 2756 = 9917 х = 12673 (12673 - 2756 ) - 8073 = 1844 9917 - 8073 = 1844 7)( х - 35)+ 12 = 32 х - 35 = 20 х = 55 20 + 12 =32
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