Для 6гирлянд надо 48фонариков .Сколько потребуется фонариков для 9гирлянд? Как оформить эту задачу
Математика
Для 6гирлянд надо 48фонариков .Сколько потребуется фонариков для 9гирлянд? Как оформить эту задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:6=8 фонариков для одной гирлянды 8*9=72 фонарика для девяти гирлянд
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