Для 6гирлянд надо 48фонариков .Сколько потребуется фонариков для 9гирлянд? Как оформить эту задачу

Математика

Для 6гирлянд надо 48фонариков .Сколько потребуется фонариков для 9гирлянд? Как оформить эту задачу

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