Составьте математическую модель ситуации.Два грузовика вывезли со склада 45 тон г??уза, сделав по X рейсов. Грузоподъемность одного автомобиля 4,5 тон, другого Y тон. Найдите значение X, если Y=3

Алгебра

Составьте математическую модель ситуации.Два грузовика вывезли со склада 45 тон г??уза, сделав по X рейсов. Грузоподъемность одного автомобиля 4,5 тон, другого Y тон. Найдите значение X, если Y=3

Автор: Гость