Составьте математическую модель ситуации.Два грузовика вывезли со склада 45 тон г??уза, сделав по X рейсов. Грузоподъемность одного автомобиля 4,5 тон, другого Y тон. Найдите значение X, если Y=3
Алгебра
Составьте математическую модель ситуации.Два грузовика вывезли со склада 45 тон г??уза, сделав по X рейсов. Грузоподъемность одного автомобиля 4,5 тон, другого Y тон. Найдите значение X, если Y=3
Ответ(ы) на вопрос:
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Рейсы-x (4,5+3)*x=45 7,5x=45:7,5 x=6
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