Масса отца и сына 115 кг отец на 35кг больше сына .сколько кг весит сын
Математика
Масса отца и сына 115 кг отец на 35кг больше сына .сколько кг весит сын
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)115-35=80(кг) 2)80:2=40((кг) вес сына 3)40+35=75(кг) вес отца
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