Найти короткую легенду или предание на свободную тему. В интернете ни чего нет!((

Русский язык
Найти короткую легенду или предание на свободную тему. В интернете ни чего нет!((
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Гость:
Про персея и экзотику
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