Теплоход-сухогруз может взять на борт не более 120 грунитных блоков размером 120 умн??женое на 250 и умноженое на 400 см каждый . Какова общяя масса токого груза ?
Физика
Теплоход-сухогруз может взять на борт не более 120 грунитных блоков размером 120 умн??женое на 250 и умноженое на 400 см каждый . Какова общяя масса токого груза ?
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Гость:
12 Мега метров/ 12 000 000 метров
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