Теплоход-сухогруз может взять на борт не более 120 грунитных блоков размером 120 умн??женое на 250 и умноженое на 400 см каждый . Какова общяя масса токого груза ?

Физика

Теплоход-сухогруз может взять на борт не более 120 грунитных блоков размером 120 умн??женое на 250 и умноженое на 400 см каждый . Какова общяя масса токого груза ?

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