Как научиться понимать какое пропущено слово, являющееся при этом окончанием пер??ого слова и при этом началом второго?
Русский язык
Как научиться понимать какое пропущено слово, являющееся при этом окончанием пер??ого слова и при этом началом второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подбирать надо............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
С данными корнями образуйтеглаголынеопределённой формыпри помощи суфиксов а я е и слова-жар- реш- чист- ум- руб- се- дар- бол- хохот- па- готов- уч...
Русский язык
Химия
Один из химических элементов, как считают химики, доставил им страдания и муки при изучении его свойств. Как они назвали этот элемент?