Как научиться понимать какое пропущено слово, являющееся при этом окончанием пер??ого слова и при этом началом второго?

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Как научиться понимать какое пропущено слово, являющееся при этом окончанием пер??ого слова и при этом началом второго?

Автор: Гость