Один из химических элементов, как считают химики, доставил им страдания и муки при изучении его свойств. Как они назвали этот элемент?

Химия

Один из химических элементов, как считают химики, доставил им страдания и муки при изучении его свойств. Как они назвали этот элемент?

Автор: Гость