Один из химических элементов, как считают химики, доставил им страдания и муки при изучении его свойств. Как они назвали этот элемент?

Химия
Один из химических элементов, как считают химики, доставил им страдания и муки при изучении его свойств. Как они назвали этот элемент?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот химический элемент называется Тантал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите трехзначное число делящееся на 45 но не делящееся на 2 если в разряде соте?? 6 единиц. 3 ед. 7 ед
Ответить
Математика
Решите уравнение 17^2х+3=17^5
Ответить
Русский язык
Написать десять парных слов с мягким знаком
Ответить
Русский язык
Как научиться понимать какое пропущено слово, являющееся при этом окончанием пер??ого слова и при этом началом второго?
Ответить
Русский язык
С данными корнями образуйтеглаголынеопределённой формыпри помощи суфиксов а я е и слова-жар- реш- чист- ум- руб- се- дар- бол- хохот- па- готов- уч...
Ответить