Один из химических элементов, как считают химики, доставил им страдания и муки при изучении его свойств. Как они назвали этот элемент?
Химия
Один из химических элементов, как считают химики, доставил им страдания и муки при изучении его свойств. Как они назвали этот элемент?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот химический элемент называется Тантал
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