Какие правила этикета ? Сколько их всего ?

Другие предметы
Какие правила этикета ? Сколько их всего ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их очень уж много.. Выделил 11 самых, на мой взгляд, важных. 1) Снимать шапку, заходя в дом. 2) Пожимать руку и снимать при этом перчатку. 3) Целовать руку даме. 4) Чокаться во время совместного распития вина.  5)  Никогда не приходите в гости без звонка. 6) Не кладите смартфон на стол в общественных местах. Поступая таким образом, вы показываете, насколько важную роль в вашей жизни играет устройство связи и насколько сильно вам неинтересна происходящая рядом надоедливая болтовня.  7) Мужчина никогда не носит женскую сумку. И женское пальто он берет только для того, чтобы донести до раздевалки.  8) Если вы идете с кем-нибудь, и ваш спутник поздоровался с незнакомым вам человеком, следует поздороваться и вам.  9) Обувь ВСЕГДА должна быть чистой. 10) В присутствии женщины мужчины курят только с её позволения. 11)  Не стремитесь угнаться за модой. Лучше выглядеть не модно, но хорошо, чем модно и плохо. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проскланять три словаи поставить число
Ответить
Литература
Какой отрывок из поэмы А Пушкина ставили ребята на сцене? /Витя Малеев в школе и до??а
Ответить
Окружающий мир
Решите пожалуйста. Окружающий мир 3 класс
Ответить
Математика
Оълость определения функии y=log1/2 (1-X)
Ответить
Английский язык
There are no pictures on the walls.ответьте плиз
Ответить