Какие правила этикета ? Сколько их всего ?

Гость: Гость:

Их очень уж много.. Выделил 11 самых, на мой взгляд, важных. 1) Снимать шапку, заходя в дом. 2) Пожимать руку и снимать при этом перчатку. 3) Целовать руку даме. 4) Чокаться во время совместного распития вина. 5) Никогда не приходите в гости без звонка. 6) Не кладите смартфон на стол в общественных местах. Поступая таким образом, вы показываете, насколько важную роль в вашей жизни играет устройство связи и насколько сильно вам неинтересна происходящая рядом надоедливая болтовня. 7) Мужчина никогда не носит женскую сумку. И женское пальто он берет только для того, чтобы донести до раздевалки. 8) Если вы идете с кем-нибудь, и ваш спутник поздоровался с незнакомым вам человеком, следует поздороваться и вам. 9) Обувь ВСЕГДА должна быть чистой. 10) В присутствии женщины мужчины курят только с её позволения. 11) Не стремитесь угнаться за модой. Лучше выглядеть не модно, но хорошо, чем модно и плохо.