Какой отрывок из поэмы А Пушкина ставили ребята на сцене? /Витя Малеев в школе и до??а

Гость: Гость:

– Я, – говорит, – вчера читал “Руслана и Людмилу”, там написано, что Руслан ездил на коне, а у нас он ходит по сцене пешком.– Где же ты возьмешь коня? – говорю я – Даже если бы и был конь, все равно его на сцену не втащишь.– У меня есть замечательная идея, – говорит он, – мы с тобой будем представлять коня.– Как же мы будем представлять коня?– У меня есть журнал “Затейник”, там написано, как двое ребят могут изобразить на сцене коня. Для этого делается из материи такая вроде лошадиная шкура. Впереди делается лошадиная голова, сзади – хвост, а внизу – четыре ноги. Я, понимаешь, залезаю в эту шкуру спереди и просовываю свою голову в лошадиную голову, а ты залезаешь в шкуру сзади, нагибаешься и держишься руками за мой пояс, так что твоя спина получается вроде лошадиная спина У лошади четыре ноги, и у нас с тобой тоже четыре ноги. Куда я иду, туда и ты, вот и получается лошадь.– Как же мы сошьем такую шкуру? – говорю я. – Если бы мы были девчонки, то, может быть, сумели бы сшить. Девчонки всегда рукодельничать умеют.– А ты попроси свою сестру Лику, она нам поможет. Мы рассказали обо всем Лике и попросили помочь.– Ладно, – говорит Лика, – я вам помогу, но для этого ведь надо достать материи.