Сроооооооочно каком случае верно решено неравенство 3xgt;6 мне нужно решение 1)xgt;3 2)xlt;3 3)xgt;18 4)xgt;9
Алгебра
Сроооооооочно каком случае верно решено неравенство 3xgt;6 мне нужно решение 1)xgt;3 2)xlt;3 3)xgt;18 4)xgt;9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x>6 делим на 3 т.е x>2
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