Сочинение-рассуждение на тему "ценности в вашей жизни", пожалуйста
Русский язык
Сочинение-рассуждение на тему "ценности в вашей жизни", пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЦЕННОСТИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. ИХ МНОГО НО У КАЖДОГО СВОИ . ДЛЯ КОГО ТО ,ЭТО МАШИНА ,ХОРОШИЙ ДОМ ,А ДЛЯ КОГО ТО ,ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ , ВОСПИТАНИЕ ДЕТИ , О ЦЕННОСТЯХ МОЖНО РАССУЖДАТЬ МНОГО .НО НИКТО НЕПРИЙДЕТ К ОБЩЕМУ МНЕНИЮ.О НИХ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, начинает тормозить. Коэффициент трени?? между колесами и асфальтом равен 0,5. 1). С каким по модулю ус...
Химия
Английский язык