Сочинение-рассуждение на тему "ценности в вашей жизни", пожалуйста

Гость: Гость:

ЦЕННОСТИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. ИХ МНОГО НО У КАЖДОГО СВОИ . ДЛЯ КОГО ТО ,ЭТО МАШИНА ,ХОРОШИЙ ДОМ ,А ДЛЯ КОГО ТО ,ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ , ВОСПИТАНИЕ ДЕТИ , О ЦЕННОСТЯХ МОЖНО РАССУЖДАТЬ МНОГО .НО НИКТО НЕПРИЙДЕТ К ОБЩЕМУ МНЕНИЮ.О НИХ.