Автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, начинает тормозить. Коэффициент трени?? между колесами и асфальтом равен 0,5. 1). С каким по модулю ускорением движется автомобиль при торможении?
Физика
Автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, начинает тормозить. Коэффициент трени?? между колесами и асфальтом равен 0,5. 1). С каким по модулю ускорением движется автомобиль при торможении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fтр=kmg, по 2 з-ну Ньютона Fтр=ma, значит kmg=ma, a=kg=0,5*10=5м/с^2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Английский язык
Другие предметы