Автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, начинает тормозить. Коэффициент трени?? между колесами и асфальтом равен 0,5. 1). С каким по модулю ускорением движется автомобиль при торможении?

Физика

Автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, начинает тормозить. Коэффициент трени?? между колесами и асфальтом равен 0,5. 1). С каким по модулю ускорением движется автомобиль при торможении?

Автор: Гость