Автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, начинает тормозить. Коэффициент трени?? между колесами и асфальтом равен 0,5. 1). С каким по модулю ускорением движется автомобиль при торможении?

Физика
Автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, начинает тормозить. Коэффициент трени?? между колесами и асфальтом равен 0,5. 1). С каким по модулю ускорением движется автомобиль при торможении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fтр=kmg, по 2 з-ну Ньютона Fтр=ma, значит kmg=ma, a=kg=0,5*10=5м/с^2.
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