Определить тип соли, тип гидролиза, тип среды и рН ,цвет индикатора лакмуса для соли сульфид натрия

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Соль средняя; эта соль образована сильным основанием NaOH и слабой двухосновной кислотой H2S. в растворе сульфид натрия распадается на ионы: Na2S = 2 Na(+) + S(2-) катионы натрия не принимают участия в реакции гидролиза а с водой взаимодействуют только ионы слабой сероводородной кислоты. среда щелочная. цвет индикатора лакмуса синий