Умоляю, помогииите!!! Инженеры решили запустить робота Андроида на околоземную орбиту для ремонта космической станции. Одна из наиболее сложных операций - сверление отверстия в плоскости солнечной батареи. Робот должен уперет...

Физика

Умоляю, помогииите!!! Инженеры решили запустить робота Андроида на околоземную орбиту для ремонта космической станции. Одна из наиболее сложных операций - сверление отверстия в плоскости солнечной батареи. Робот должен упереться носком своей левой ступни в такую , левой рукой ухватиться за выступ на батарее ( расстояние от носка ноги 1 метр), а правую руку вытянуть вдоль линии "носок-выступ" вверх на расстояние 1,5 метра от носка и встроенной в кисть руки дрелью просверлить отверстие в данной плоскости перпендикулярно ей. Какое усилие должна развивать кисть левой руки Рр, если осевое усилие на сверле должно быть не менее Рс = 60Н? Какое усилие возникнет на носке левой ноги Рн?

Автор: Гость