Умоляю, помогииите!!! Инженеры решили запустить робота Андроида на околоземную орбиту для ремонта космической станции. Одна из наиболее сложных операций - сверление отверстия в плоскости солнечной батареи. Робот должен уперет...
Физика
Умоляю, помогииите!!! Инженеры решили запустить робота Андроида на околоземную орбиту для ремонта космической станции. Одна из наиболее сложных операций - сверление отверстия в плоскости солнечной батареи. Робот должен упереться носком своей левой ступни в такую , левой рукой ухватиться за выступ на батарее ( расстояние от носка ноги 1 метр), а правую руку вытянуть вдоль линии "носок-выступ" вверх на расстояние 1,5 метра от носка и встроенной в кисть руки дрелью просверлить отверстие в данной плоскости перпендикулярно ей. Какое усилие должна развивать кисть левой руки Рр, если осевое усилие на сверле должно быть не менее Рс = 60Н? Какое усилие возникнет на носке левой ноги Рн?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеем рычаг типа "качели" с опорой на левую руку. Длина одного плеча рычага (сверло-рука) равна l1=0.5 м. Длина другого плеча рычага (рука-нога) равна l2=1 м. Для равновесия должны выполняться условия: 1) Pc*l1=Pн*l2; 2) Pc*(l1+l2)=Pp*l2; находим Pн=Pc*l1/l2; Pн=30 Н. Pp=Pc*(l1+l2)/l2; Pp= 90 Н.
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