597помогите поже времени мало

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597помогите поже времени мало
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В твоей воле н.ф. ты- личное теперь наш н.ф. мы- личное к моей Людмиле - я - личное. Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета к определённому лицу.
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