597помогите поже времени мало
Русский язык
597помогите поже времени мало
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В твоей воле н.ф. ты- личное теперь наш н.ф. мы- личное к моей Людмиле - я - личное. Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета к определённому лицу.
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