Решение пожалуйста!! Найдите объем прямоугольного параллепипеда если его высота равна 5 13/15 м, длина в 3 2/11 раза больше высоты и на 10 17/21 м, больше ширины.

Математика
Решение пожалуйста!! Найдите объем прямоугольного параллепипеда если его высота равна 5 13/15 м, длина в 3 2/11 раза больше высоты и на 10 17/21 м, больше ширины.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина L=5 13/15*3 2/11=88/15*35/11=88*35/(15*11)=8*35/15=280/15 метра.  Ширина M=280/15-10 17/21=280/15-227/21=(280*21-227*15)/(15*21)=2475/315=495/63. Объём равен произведению высоту на длину и ширину V= 5 13/15*280/15*495/63=88/15*280/15*495/63=88*280*495/(15*15*63)= =12196800/14175=860 6300/14175 =860 252/567м³. Ответ: 860 252/567м³ .
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