Решение пожалуйста!! Найдите объем прямоугольного параллепипеда если его высота равна 5 13/15 м, длина в 3 2/11 раза больше высоты и на 10 17/21 м, больше ширины.

Математика

Решение пожалуйста!! Найдите объем прямоугольного параллепипеда если его высота равна 5 13/15 м, длина в 3 2/11 раза больше высоты и на 10 17/21 м, больше ширины.

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