Выполнить фонетический разбор отгадки.ягодка
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Выполнить фонетический разбор отгадки.ягодка
Ответ(ы) на вопрос:
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Я́годка→[й'агатка] В слове «я́годка»: слогов—3 (я-го-дка), букв—6, звуков—7: [й'] : согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий [а] : гласный г → [г] : согласный, парный звонкий, парный твёрдый о → [а] : гласный д → [т] : согласный, парный глухой, парный твёрдый к → [к] : согласный, парный глухой, парный твёрдый а → [а] : гласный
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