Выполнить фонетический разбор отгадки.ягодка

Гость: Гость:

Я́годка→[й'агатка] В слове «я́годка»: слогов—3 (я-го-дка), букв—6, звуков—7: [й'] : согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий [а] : гласный г → [г] : согласный, парный звонкий, парный твёрдый о → [а] : гласный д → [т] : согласный, парный глухой, парный твёрдый к → [к] : согласный, парный глухой, парный твёрдый а → [а] : гласный