Что такое идея текста????? ПОМАГИТЕ

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Идея - суть вектор в пространстве идей, и обертоны ее тоже вектора. Число независимых обертонов - три. Представление идеи конкретным составом и последовательностью обертонов называется реализацией идеи. Описание одной реализации является элементарным текстом. Разум оперирует текстами. Сопоставление реализации идеи элементарному тексту не есть абсолютно однозначное отражение идеи, но лишь - появление некоторой информации об идее в системе рациональных понятий. Поступок же описывается только элементарным текстом. Это означает, с одной стороны, принципиальную невозможность точной внешней квалификации идеи поступка, с другой - недостаточную обоснованность суждения о поведении индивида вообще. Лишь многовариантное описание текстами выдает устойчивую идейную предрасположенность поведения. Идея и текст соотносятся, как объект и его креативный алгоритм. Длина текста равна сложности идеи. Текст - это информация. Информация тиражируема. Идея сопровождается волей; повторная инициация действия данной идеи требует наличия новой воли. Идея реализуется как бесконечный циклический процесс; текст есть ограниченный статический набор символов. Идея не вербализуема; текст - доступный объект "чтения" разумом, в этом его основное назначение. Всякая идея трехмерна в пространстве идей, и текст-мотив трехмерен; он порождает наблюдаемое пространство. Сумма идей - новая идея; насыщенная сумма текстов выступает как комментарий смысла (мотива) . Тексты не всегда перемещаются вслед за носителями идей. Например, текст-действие остается с автором действия, хотя субмикроль-носитель идеи действия пребывает в миграции.