Мальчик из России заменил каждую букву своего имени номером этой буквы в английском алфавите. Получилось число 4114912. Как зовут мальчика? Запиши его имя английскими буквами. Помогите пожалуйста у нас получается: Daadiab, н...

Английский язык

Мальчик из России заменил каждую букву своего имени номером этой буквы в английском алфавите. Получилось число 4114912. Как зовут мальчика? Запиши его имя английскими буквами. Помогите пожалуйста у нас получается: Daadiab, но это явно не имя мальчика! Заранее огромное Вам спасибо!!!!!

Автор: Гость