У Олега в альбоме 27 фотографий.После того как он подарил несколько фотографий баб??шке,у него осталось 7 фотографий.Сколько фотографий Олег подарил бабушке?помогите решить обратную задачу
Математика
У Олега в альбоме 27 фотографий.После того как он подарил несколько фотографий баб??шке,у него осталось 7 фотографий.Сколько фотографий Олег подарил бабушке?помогите решить обратную задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27-7=20 обратная задача 20+7=27
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