У Олега в альбоме 27 фотографий.После того как он подарил несколько фотографий баб??шке,у него осталось 7 фотографий.Сколько фотографий Олег подарил бабушке?помогите решить обратную задачу

Математика

У Олега в альбоме 27 фотографий.После того как он подарил несколько фотографий баб??шке,у него осталось 7 фотографий.Сколько фотографий Олег подарил бабушке?помогите решить обратную задачу

Автор: Гость