Решите задачу кусок кусок ткани длиной 76 метров разрезали на 3 части 1 из них имеет длину 25 метров а вторая в 2 раза короче 3 Найдите длину третьей части
Математика
Решите задачу кусок кусок ткани длиной 76 метров разрезали на 3 части 1 из них имеет длину 25 метров а вторая в 2 раза короче 3 Найдите длину третьей части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина второй части х метров, тогда длина 3 части 2х метров. 25+х+2х=76 51=3х х=17 2х=34 Отает: 34 метра
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