Решите задачу кусок кусок ткани длиной 76 метров разрезали на 3 части 1 из них имеет длину 25 метров а вторая в 2 раза короче 3 Найдите длину третьей части

Математика

Решите задачу кусок кусок ткани длиной 76 метров разрезали на 3 части 1 из них имеет длину 25 метров а вторая в 2 раза короче 3 Найдите длину третьей части

Автор: Гость