Выпишите верные неравенство: -1,6+ngt;-1,6 при ngt;0 ; -3+ ngt;0 при nlt;0; -3/4+ при ngt;0; n+(-0,8gt;-0,8 при ngt;0 ; n+ngt;0при nlt;0; -5/7+n lt;-5/7 при nlt;0 помогите
Математика
Выпишите верные неравенство: -1,6+ngt;-1,6 при ngt;0 ; -3+ ngt;0 при nlt;0; -3/4+ при ngt;0; n+(-0,8gt;-0,8 при ngt;0 ; n+ngt;0при nlt;0; -5/7+n lt;-5/7 при nlt;0 помогите
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1,2,4,3- верные решения
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