Слово задние, как проверить ие

Русский язык
Слово задние, как проверить ие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие? какое окончание в вопросе, такое и в прилагательном.
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