Фонетический разбор слова "ели". 2 класс.
Русский язык
Фонетический разбор слова "ели". 2 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ели, 2 слога [йэл'и] й-[й']-согл.,звон.,непар.,мягкий э-[э]-глас.,удар.. л-[л']-согл.,звон.,непар.,мягкий и-[и]-глас.,безудар.. --------------------------------------- 3 буквы, 4 звука
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