Ребят помогите пожалуйста рассказ бежин луг. Надо сочинение 5-20предложений

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«Бежин луг»- рассказ из цикла «Записки охотника». Герой рассказа, Пётр Петрович, охотясь, заблудился в лесу и вышел к месту, которое местные жители называли Бежиным лугом. Здесь он заметил костёр, рядом с которым сидели люди. Подойдя поближе, он увидел мальчиков, которые стерегли табун лошадей. Они приняли Петра Петровича как доброго путешественника, а не как конокрада, которых сторожи лошадей всегда опасаются. Видно, было в его внешности что-то притягивающее и доверительное. Они по-братски пригласили его к огню и переночевать. Мальчиков было пять. Федя был одним из заводил, сын зажиточного крестьянина. Павел - немного неказист, но в нём чувствовалась железная воля. У Кости было необычное лицо, похожее на лицо белки, с задумчивым взором. Ваня был самый тихий, неразговорчивый мальчик лет семи. А у Ильюши было неприметное лицо, но зато он знал много прибауток, легенд. Мальчики стали рассказывать друг другу разные поверья, связанные с нечистой силой. Конечно, все эти истории – выдумка, но ребята верят всему, ни в чём не сомневаясь. Для них это - развлечение, детские забавы.