9. Обсяг виробництва певного товару збільшився з 20 тис. шт. до 35 тис. шт. За цей період кількість зайнятих робітників не змінилась, а рівень інфляції становить 10 %. Як змінилася продуктивність праці? а) зменшилася на 15 % б)...

Экономика

9. Обсяг виробництва певного товару збільшився з 20 тис. шт. до 35 тис. шт. За цей період кількість зайнятих робітників не змінилась, а рівень інфляції становить 10 %. Як змінилася продуктивність праці? а) зменшилася на 15 % б) збільшилася на 15 % в) збільшилася на 25 % г) збільшилася на 75 %

Автор: Гость