9. Обсяг виробництва певного товару збільшився з 20 тис. шт. до 35 тис. шт. За цей період кількість зайнятих робітників не змінилась, а рівень інфляції становить 10 %. Як змінилася продуктивність праці? а) зменшилася на 15 % б)...
Экономика
9. Обсяг виробництва певного товару збільшився з 20 тис. шт. до 35 тис. шт. За цей період кількість зайнятих робітників не змінилась, а рівень інфляції становить 10 %. Як змінилася продуктивність праці? а) зменшилася на 15 % б) збільшилася на 15 % в) збільшилася на 25 % г) збільшилася на 75 %
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: (35/20) -1 * 100% = 75% Ответ: увеличилась на 75%.
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