Помогите плисс!!!! номер 182. срочно и заранее спасибо
Русский язык
Помогите плисс!!!! номер 182. срочно и заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правила сфоткай, а то так непонятно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Антону в воскресенье во время обеда позвонили друзья и позвали гулять помоги определить время звонка если антон проснулся в 9 часов утра за 1 час о...
Математика
За 2 ч. равномерного движения турист проходил 9 км. Какое расстояние он пройдет за 6 ч, если будет двигаться так же? Сколько часов ему понадобится,...
Английский язык
Помогите, пожалуйста, составить 5 типов вопроса (общий, альтернативный и тд) The Golden Ring hotel is located in the very heart of the city.
Математика
Математика