Найдите сумму положительных корней уравнения срочно!!! : х^3-5х^2-х+5=0
Алгебра
Найдите сумму положительных корней уравнения срочно!!! : х^3-5х^2-х+5=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подбираем делители саободного члона и находим что x1=1; делим все на (x-1) и получаем: x^2-4x-5; т.е уравнение принимает вид: (x-1)(x^2-4x-5)=9; решаем квадратное уравнение в скобках: D=36; x2=5; x3=-1; 5+1=6; Ответ: 6
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