Помогите решить за методом Гауса
Математика
Помогите решить за методом Гауса
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Гость:
Х1= -29, х2=11, х3=11......
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