Что такое "Санет" в Белорусской литературе?
Литература
Что такое "Санет" в Белорусской литературе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В обычной литературе на сколько я знаю -это литературоное произведение,стохотворение из 14 строк.Такие есть у Уильяма Шекспира. и пишется сонет ,а не санет
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