Какие войны вела Россия в 18 веке?
История
Какие войны вела Россия в 18 веке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 летие Россия вела войны это были Северная война русско-турецкая война война за польское наследство вторая русско турецкая война Русско Шведская война
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