Решение на задачу в детский сад на машине привезли 200л молока. Сколько потребуется бидонов объемом 32л,чтобы разлить это молоко? Сколько литроа молока будет в последнем бидоне?
Математика
Решение на задачу в детский сад на машине привезли 200л молока. Сколько потребуется бидонов объемом 32л,чтобы разлить это молоко? Сколько литроа молока будет в последнем бидоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200/32= 6 целых и 8 в остатке (6*32=192) Таким образом будет шесть полных бидонов и в седьмом 8 литров. (Всего надо семь бидонов.)
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