Помогите пожалуйста с сочинением на тему что будет если исчезнут все знаки препинания

Русский язык
Помогите пожалуйста с сочинением на тему что будет если исчезнут все знаки препинания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаки препинания нужны для создания интонации. Одно и тоже предложение можно прочитать по разному если знаки препинания разные. Например. Вася - русский. или Вася - русский! или Вася - русский? Запятые нужны для обращений. Она может сыграть очень важную роль. Пунктуация не всегда может строиться на строгих законах. Пунктуация нужна не сама по себе (пунктуация ради пунктуации) , а для более полного понимания смысла текста. Для отображения чувств, эмоций, интонации с которыми была произнесена речь. Передать всё это на бумаге мы можем только с помощью каких-то знаков, т. е. с помощью пунктуации (знаков препинания) . Особенно много нареканий в данном смысле на запятую. Запятая играет свою главную роль - обозначает паузу в предложении. Роль знаков препинания: Запятая – 1.пауза в предложении. 2. для передачи правильного смысла в сложных предложениях 3.перечисление 4.выделение вводных фраз (слов) , обращений, уточнений. Тире – 1. более длинная пауза в предложении; 2.противопоставление смысла предыдущих слов последующим; 3.замена слова (если мы не произносим слова, но имеем его ввиду) ; 4.объяснение значения того или иного понятия или явления. Двоеточие – 1.объяснение в подробностях сказанной общей фразы. 2.перед перечислением. Точка с запятой – 1.отделение сложных фраз, там где не подходит точка и не хватает только лишь запятой (что-то среднее между запятой и точкой – сильнее запятой и слабее точки) . Точка – 1.более длинная пауза, чем та, которую обозначает запятая. 2.конец предыдущей мысли и начало следующей. 3.разделение слишком длинных предложений для их более лёгкого понимания (человек привык мыслить предложениями) . Скобки круглые – 1.отвлечение от основной мысли. 2. объяснение Кавычки – 1. цитата 2.произнесение слова, когда объект не имеет характеристик этого слова. Три точки – 1.обозначение более длинной паузы во времени, чем точка. 2. обозначение незавершенности.
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