Решите уравнение!срочно х^7+х^6=0
Алгебра
Решите уравнение!срочно х^7+х^6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выносим х^6 за скобки. х^6(х+1)=0 х^6=0 или х+1=0 х=0 или х=-1
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