Эссе на казахском языке, по теме "Мүшел жас"

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Эссе на казахском языке, по теме "Мүшел жас"
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Автор: Гость
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Гость:
Мүшел жас-қазақ халқының жасын есептеу.Қазақ халқында мүшел жас деген ұғым бар.Дəстгрлі қазақ қоғамында ең алғашқы мүшел жас 13 жаста келеді.Мүшел жасқа келгенде садақа беріп,өзіннің ұнататын киімінді біреуге беруің керек.
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