Поооооммоогитее номер 156

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Поооооммоогитее номер 156
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беседа - 1-е скл. т.к ж.р., окончание"а", гостья- 1-е скл. т.к ж.р., окончание"я" буква - 1-е скл. т.к ж.р., окончание"а" хозяйка- 1-е скл. т.к ж.р., окончание"а" дедушка - 1-е скл. т.к м.р., окончание"а" юноша - 1-е скл. т.к м.р., окончание"а" голубятня - 1-е скл. т.к ж.р., окончание"я" площадка - 1-е скл. т.к ж.р., окончание"а" Иванушка - 1-е скл. т.к м.р., окончание"а" железка - 1-е скл. т.к ж.р., окончание"а"
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