Прочитай.выпиши слова о весне и определи их падеж.Склонение.В розах птичье пение.А в классе-тишина

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Прочитай.выпиши слова о весне и определи их падеж.Склонение.В розах птичье пение.А в классе-тишина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В розах (1 скл. Предл. п.) Птичье пение (2 скл. Им.п.) В классе (1 скл., Предл. п.) Тишина (1 скл., Им. п.)
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