С данными корнями образуйтеглаголынеопределённой формыпри помощи суфиксов а я е и слова-жар- реш- чист- ум- руб- се- дар- бол- хохот- па- готов- уч- мороз-
Русский язык
С данными корнями образуйтеглаголынеопределённой формыпри помощи суфиксов а я е и слова-жар- реш- чист- ум- руб- се- дар- бол- хохот- па- готов- уч- мороз-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте этот вопрос не понятен из этих слов можно сделать только прилагательные.
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