Как научные достижения повлияли на повседневную жизнь?

Обществознание
Как научные достижения повлияли на повседневную жизнь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Научные и технические  достижения всё заметнее отражались  на повседневной жизни сотен тысяч людей — их занятиях, бытовых условиях, образовании, досуге и т. д.  ...  Покажите,  как научныеоткрытия, сделанные в начале XX
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