Как научные достижения повлияли на повседневную жизнь?
Обществознание
Как научные достижения повлияли на повседневную жизнь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Научные и технические достижения всё заметнее отражались на повседневной жизни сотен тысяч людей — их занятиях, бытовых условиях, образовании, досуге и т. д. ... Покажите, как научныеоткрытия, сделанные в начале XX
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