Нужно четверостишие с окончаниями таких слов: ЗВОНКИЙ, ГРОМКИЙ, РЕКА, ГЛУБОКА.

Литература
Нужно четверостишие с окончаниями таких слов: ЗВОНКИЙ, ГРОМКИЙ, РЕКА, ГЛУБОКА.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горная река глубока и широка Звонка и громка. Вот лес уж рядом стоит А лиса уж на охоту бежит.
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