В какой сказке скромность побеждает гордыню
Литература
В какой сказке скромность побеждает гордыню
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"сказка о царевне и семи богатырях"
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